Дизайн сайта агентства эксклюзивных туров "LuxTrip Tours"

Этот проект посвящен разработке лендинга для туристического агентства, специализирующегося на эксклюзивных турах по США. Основной концепт дизайна — эмоциональная связь с пользователем, подчеркивающая заполнение пустоты уникальными впечатлениями. Главный цвет отражает энергичность и приглашает к действию, создавая дружелюбную и вдохновляющую атмосферу. Проект ориентирован на баланс между функциональностью, эмоциональным откликом и уникальностью.



📸 Эмоциональные изображения: Динамичные сцены, передающие уникальность туров.

🎨 Иконография: Чистые минималистичные иконки для визуального сопровождения ключевых преимуществ.

✍️ Типографика: Крупные и чёткие заголовки с акцентом на эмоциональные заголовки, лёгкое чтение.

📐 Структура: Логически разделённые секции с плавным переходом, подчеркивающие удобство восприятия информации.

Проект ориентирован на баланс между функциональностью, эмоциональным откликом и уникальностью.