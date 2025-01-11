Дизайн сайта производителя мягкой мебели ECO-sofas

Этот проект посвящен созданию современного и экологичного бренда мебели с акцентом на диваны. Дизайн направлен на передачу уюта, стиля и экологической осознанности. Основной цвет отражает природные мотивы, свежесть и гармонию.



🌱 Экологичность: использование естественных оттенков и минимализма в оформлении.

🎨 Простота и стиль: акцент на лаконичные шрифты и аккуратные детали.

🛋️ Уют и комфорт: элементы дизайна подчеркивают удобство и расслабляющую атмосферу.

📱 Мобильная адаптивность: все элементы интерфейса оптимизированы для разных экранов.