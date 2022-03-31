Дизайн сайта барбершопа "VASKEVICH"

Дизайн сайта для барбера - "VASHKEVICH". С клиентом проработана стилистика проекта, согласованы все требуемые блоки, согласован и выполнен дизайн-проект лэндинга и его адаптация под мобильное устройство. Далее сайт был сверстан верстальщиком.

UPD: произошло расширение команды барбершопа. Новая рабочая версия проекта по ссылке: one-barbershop.pro

Проведенные работы:

- Анализ барбершопа

- Анализ целевой аудитории

- Анализ конкурентов

- Формулировка уникального торгового предложения

- Формулировка призыва к действию

- Обработка фотографий

- Разработка прототипа

- Дизайн лэндинга в Figma

- Дизайн мобильной версии сайта