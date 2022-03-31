Дизайн сайта барбершопа "VASKEVICH"

Дизайн сайта для барбера - "VASHKEVICH". С клиентом проработана стилистика проекта, согласованы все требуемые блоки, согласован и выполнен дизайн-проект лэндинга и его адаптация под мобильное устройство. Далее сайт был сверстан верстальщиком.
UPD: произошло расширение команды барбершопа. Новая рабочая версия проекта по ссылке: one-barbershop.pro
Проведенные работы:
- Анализ барбершопа
- Анализ целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Формулировка уникального торгового предложения
- Формулировка призыва к действию
- Обработка фотографий
- Разработка прототипа
- Дизайн лэндинга в Figma
- Дизайн мобильной версии сайта