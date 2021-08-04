Концепт магазина аудиотехники SoundMag

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
SoundMag – специализированный магазин для диджеев и электронных музыкантов. Основной целью магазина стало привозить в страну новинки профессионального оборудования.
Проведенные работы:
- Анализ интернет-магазина
- Анализ целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Формулировка уникального торгового предложения
- Формулировка призыва к действию
- Разработка прототипов
- Разработка концепции всех возможных экранов сайта
- Дизайн сайта (главной и внутренних страниц) в Figma
- Разработка мобильной версии сайта