Концепт магазина аудиотехники SoundMag

SoundMag – специализированный магазин для диджеев и электронных музыкантов. Основной целью магазина стало привозить в страну новинки профессионального оборудования.

Проведенные работы:

- Анализ интернет-магазина

- Анализ целевой аудитории

- Анализ конкурентов

- Формулировка уникального торгового предложения

- Формулировка призыва к действию

- Разработка прототипов

- Разработка концепции всех возможных экранов сайта

- Дизайн сайта (главной и внутренних страниц) в Figma

- Разработка мобильной версии сайта