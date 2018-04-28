Дизайн сайта для Digital Агентства.

Дизайн сайта полностью адаптивен не смотря на сложные графические элементы. Водоросли, вода, рыбы, медузы и прочие элементы сделаны таким образом что на любом разрешении экрана дизайн сохранит свою целостность и останется красивым и удобным. Бутылка покачивается на волнах, в небе летают птицы. Анимация реализована с помощью CSS и jquery. Все коллажи уникальны. фоновые изображения тянутся и мало весят благодаря оптимизации. Все сделано качественно и на высшем уровне.