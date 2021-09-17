Дизайн сайта для интернет-магазина цветов

Задача: Создать легкий и современный дизайн сайта, в розовых оттенках. Обязательно, чтобы были закругленные края у кнопок, фотографий и всех элементов. Шрифт должен быть интересный, но без засечек.

Решение: Для представления легкого дизайн в розовых оттенках были выбраны два разовых цвета и контрастный зеленый. Закругленные края элементов были обыграны на каждой странице интернет-магазина. А в качестве шрифта был выбран не особо класический - Montserrat Alternates.