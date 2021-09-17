Дизайн интернет-магазина одежды для бренда.

Задача: Создать простой и современный дизайн сайта с изюминкой. Выбрать цветовую гамму из предложенных заказчиком. Оформить главную страницу, каталог, входа и регистрации. Все внутренние страницы: корзина, карточка товара, оплата и доставка, страницы о компании. аккаунт и его настройки.

Решение: Простой, лаконичный дизайн с интересными элементами на каждой странице. Полностью выполнено создание карты сайта и его прототипирование. Реализована палитра, которую предоставил заказчик. Добавлены акцентирующие элементы на страницах.