Web designer

Веб-дизайнер и графический дизайнер, работаю с Figma, Adobe Photoshop, Illustrator.

Разрабатываю цифровые продукты, которые продают продукт компании.

• Опыт создания сайтов различного типа;

• Работа с такими программами, как Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom и другими программами.

• Разработка вариантов адаптивного дизайна для веб-страниц.

• Разработка логотипов для сайтов и приложений, если их нет у клиента.

• Планирование и развитие взаимодействия продуктов.

• Создание прототипов сайтов и мобильных приложений и их финальный дизайн.