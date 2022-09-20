Web designer
Веб-дизайнер и графический дизайнер, работаю с Figma, Adobe Photoshop, Illustrator.
Разрабатываю цифровые продукты, которые продают продукт компании.
• Опыт создания сайтов различного типа;
• Работа с такими программами, как Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom и другими программами.
• Разработка вариантов адаптивного дизайна для веб-страниц.
• Разработка логотипов для сайтов и приложений, если их нет у клиента.
• Планирование и развитие взаимодействия продуктов.
• Создание прототипов сайтов и мобильных приложений и их финальный дизайн.
Портфолио
- Дизайн сайта для компании, которая производит соки15 просмотров
- Сайт-визитка для психолога17 просмотров
- Дизайн сайта для туристического агенства17 просмотров
- Дизайн главной страницы для интернет-магазина23 просмотра
- Лендинг для салона красоты15 просмотров
- Дизайн сайта для интернет-магазина цветов16 просмотров
- Дизайн интернет-магазина одежды для бренда.15 просмотров
- Лендинг для презентации нового продукта.49 просмотров