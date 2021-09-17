Задача: Создать лендинг для презентации нового продукта торговой марки. Презентация нескольких новых вкусов. Цветовую схему выбрать близкую к продукту. Обязательны ссылки на контакты, и номер телефона для заказа. Описать преимущества компании.

Решение: Лендинг в цветовой гамме первого экрана, шрифт выбран совместимый с логотипом. Описаны главные преимущества компании и добавлены ссылки на каталог компании, для более подробного ознакомления.