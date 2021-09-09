Дизайн сайта и логотипа магазина автоэмалей

Задача - разработать дизайн-макет сайта в Figma для интернет-магазина автомобильных эмалей.

Были разработаны адаптивные версии для десктопа, мобильного и планшета.

Были предоставлены блоки и UI элементы основных страниц сайта, витрины магазина, корзины и личного кабинета.

Также был разработан логотип компании