Дизайн сайта и логотипа магазина автоэмалей

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Задача - разработать дизайн-макет сайта в Figma для интернет-магазина автомобильных эмалей.
Были разработаны адаптивные версии для десктопа, мобильного и планшета.
Были предоставлены блоки и UI элементы основных страниц сайта, витрины магазина, корзины и личного кабинета.
Также был разработан логотип компании