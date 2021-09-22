Сайт производителя изделий интерьера из камня

Darvio - это компания, занимающаяся изготовлением изделий из натурального камня для интерьера и экстерьера - столешницы, подоконники, полы, стены, лестницы. Была поставлена ​​задача разработать, сайт компании, для привлечения новых лидов на сайт и сбора заявок на расчет стоимости

Были разработаны заглавные страницы для важных направлений деятельности компании. Страницы были выполнены в стиле, подчеркивающим открытость и современный подход к пользователю. Эти же страницы были использованы, как посадочные, для дальнейших рекламных кампаний. Дизайн сайт полностью адаптивный, оптимизированный под разные устройства и имеет быструю скорость загрузки.

Сайт был разработан на CMS Wordpress