Дизайнер со стажем

Доброго времени суток!

Я занимаюсь созданием,начиная от простых логотипов и заканчивая лэндингами, корпоративными сайтами и интернет-магазинами.

И заинтересован в выполнении Вашего заказа.

Опыт работы 11 лет.

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. Получение ТЗ

2. Прототип сайта

3. Дизайн сайта

4. Адаптация сайта под мобильную версию

5. Верстка

6. Программирование

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ:

- Я ответственный, пунктуальный

- Всегда на связи

- Имею большую квалификацию и большую

клиентскую базу

- Доведу вас до крутого результата

Примеры работ:

У Вас уже есть подробное ТЗ?