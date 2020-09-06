Концепт дизайна продающего сайта, на котором продаются экологически чистые фрукты. Реализован современный минималистичный дизайн, который прост и понятен для пользователя.

Какая задача была поставлена?

Задача стояла разработать дизайн посадочной страницы по продаже экологически чистых фруктов.

Что было реализовано?

Был реализован адаптивный дизайн, в котором предусмотрено разрешение как для ПК и ноутбуков, так и для планшетов и смартфонов.

Минималистичный стиль позволил сделать страницу простой и понятной. Кроме этого, небольшое количество графических элементов позволяет сделать сайт быстрым для загрузки. Что немаловажно в эпоху доминирования мобильного интернета.

Помимо слайдера с предложениями добавлена кнопка воспроизведения видео с рекламой товара. Это позволит увлечь аудиторию и повысит вероятность, что пользователь совершит покупку.

Также реализован поиск по сайту, что ускорит поиск требуемого товара и повысит удобство пользования порталом.

Кроме этого, добавлена функция личный кабинет для покупателя. Она позволяет сделать использование ресурсом удобнее, а владельцу сайта собрать контактные данные (email) для того чтобы совершать рассылки о скидках и акциях. Последнее также позволит повысить продажи.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/103409461/Eco-fruit