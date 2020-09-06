Концепция дизайна сайта, рекламирующего услугу - уроки игры на гитаре. Макет сделан в минималистичном стиле. Предусмотрена мультиязычность, поиск по сайту, ссылки на социальные сети.

Задача стояла создать концепцию дизайна сайта, посредством которого можно продвигать услугу в Интернете. Цель страницы - привлечь клиентов, заинтересовать их приобрести услугу, а также донести необходимую информацию (расписание занятий, мероприятий, информацию о компании и контакты).

Был разработан первый экран главной страницы. Дизайн адаптивный - это значит, что страница будет хорошо выглядеть на любом устройстве - ПК, ноутбук, планшет либо смартфон. Добавлен поиск по сайту, что упрощает поиск необходимой информации потенциальным клиентам. Ссылки на соцсети позволяют пользователю подписаться на страницы компании в этих сервисах. Предусматривается наличие на сайте личного кабинета для пользователей.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/102070279/GuitarLesson