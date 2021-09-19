GIORGIO ARMANI интернет магазин, редизайн.

Фирменная линия Giorgio Armani: Это основная коллекция высококачественной классической одежды, состоящая из фирменных костюмов Armani, платьев Oscar, аксессуаров и другой одежды, которая относится к ультра-премиальным ценовым категориям и ориентирована в основном на потребителей в возрастной группе 35-50 лет. Она доступна только в бутиках Giorgio Armani, специализированных магазинах одежды и некоторых престижных универмагах.

Целью было передать стиль бренда подчеркнув элегантность, роскошь и сексуальность.