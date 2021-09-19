Редизайн интернет магазина G-SHOCK.

G-SHOCK - это не просто часовой бренд, который существует уже почти 35 лет - это стиль жизни, яркие цвета, жесткость, долговечность и выносливость в мире урбанизма, где вами движут лозунги: «не соответствовать», «не подчиняться», идти своим путем, не поддаваясь влиянию мейнстрима. Всегда вызывающе. Всегда круто. Таким образом, часы прижились во вселенной хип-хопа, скейтбординга и граффити.

Я передал это настроение с помощью цветовой палитры и типографики, изменил внешний вид сайта и сделал фильтр более удобным.