Майк Тайсон считается одним из лучших боксеров-тяжеловесов всех времен. Ему принадлежит множество мировых рекордов, которые не побиты по сей день.

Я боксер, и бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим вдохновил меня на первую работу в веб-дизайне. Я сделал Лонгрид о жизни Майка Тайсона. Статья была размещена в нескольких боксерских группах на Facebook и получила 2700 лайков. Через некоторое время, улучшив свои навыки, я решил переделать свою первую работу.

Целью было улучшить UI и передать эмоции, показывая историю о том, как мальчик, который прожил очень трудное детство, вырос как животное, которое, выражая свой гнев на мир в ринге, было готово разорвать человека на части, но внутри этого прячется зверь душа хорошего и великого человека.