Этот проект представляет собой редизайн для ŠKODA AUTO a.s, успешного производителя автомобилей со 125-летней историей. Компания, которая развивалась от производства велосипедов до современных высокотехнологичных автомобилей, предназначенных для любого водителя, осталась верна своим увлечениям, наследию и дизайну ŠKODA.

Цель заключалась в том, чтобы сделать сайт эргономичным для пользовательского интерфейса, что позволило бы подчеркнуть уникальность компании, ее традиции и достижения.