Homecare Shop – дизайн интернет-магазина

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6 лет назад
108 просмотров
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  • Интернет-магазин "Домашний уход" - лидер по продаже урологических изделий в России.По запросу клиента был сделан редизайн главной страницы, карточки товара, специально разработан калькулятор для расчета доставки продукции. Также, была полностью переработана UX и логика работы корзины и оформления заказа.
Ссылка – https://homecare-shop.ru