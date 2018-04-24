Homecare Shop – дизайн интернет-магазина

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- Интернет-магазин "Домашний уход" - лидер по продаже урологических изделий в России.По запросу клиента был сделан редизайн главной страницы, карточки товара, специально разработан калькулятор для расчета доставки продукции. Также, была полностью переработана UX и логика работы корзины и оформления заказа.