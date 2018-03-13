Интерфейс PowerDashboard (2016)

Задача: разработать шаблон интерфейса для системы контроля за силовым генерирующим оборудованием небольшого предприятия. Набор виджетов, расположенных на одной странице, позволяет контролировать общую выработку электроэнергии, следить за событиями в системе, получать предупреждения и подсказки, графически анализировать происходящие процессы как в сумме, так и по отдельным генераторам.

Интерфейс разработан по заказу компании Trakopolis IoT для компании Arcus Power (http://arcuspower.com/).