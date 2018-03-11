Мобильное iOS-приложение Trakopolis

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Приложение предназначено для использования всех возможностей облачной диспетчерской системы Trakopolis в вашем смартфоне. Система собирает данные с различных сенсоров (GPS, датчики температуры, газа, сенсоры автомобильного двигателя и так далее), установленных в интересующем вас объекте, которым может быть всё что угодно от нефтяной вышки или тягача до одинокого лесника где-то в дебрях канадских лесов. Собранные данные система отправляет по мобильным каналам связи и, в дальнейшем, позволяет анализировать с помощью веб-интерфейса.
Что же может мобильная версия?
- Заходить в аккаунт или регистрировать новый
- Отображать объекты на карте
- Вести списки объектов и объединять их в группы
- Вести гибкий поиск объектов
- Привязывать к объектам всплывающие сообщения
- Подключаться к сенсорам
- Отображать данные сенсоров на экране как в числовом, так и в графическом виде
- Вести учёт различного рода событий
- Вести деловую переписку в корпоративном чате
- Вести учет рабочего времени водителя и/или рабочего
- Проводить проверку транспортного средства согласно канадским транспортным законам и создавать отчёты
- И так далее
Разработаны версии и для iPhone, и для iPad.