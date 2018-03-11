Мобильное iOS-приложение Trakopolis

Приложение предназначено для использования всех возможностей облачной диспетчерской системы Trakopolis в вашем смартфоне. Система собирает данные с различных сенсоров (GPS, датчики температуры, газа, сенсоры автомобильного двигателя и так далее), установленных в интересующем вас объекте, которым может быть всё что угодно от нефтяной вышки или тягача до одинокого лесника где-то в дебрях канадских лесов. Собранные данные система отправляет по мобильным каналам связи и, в дальнейшем, позволяет анализировать с помощью веб-интерфейса.

Что же может мобильная версия?

Заходить в аккаунт или регистрировать новый

Отображать объекты на карте

Вести списки объектов и объединять их в группы

Вести гибкий поиск объектов

Привязывать к объектам всплывающие сообщения

Подключаться к сенсорам

Отображать данные сенсоров на экране как в числовом, так и в графическом виде

Вести учёт различного рода событий

Вести деловую переписку в корпоративном чате

Вести учет рабочего времени водителя и/или рабочего

Проводить проверку транспортного средства согласно канадским транспортным законам и создавать отчёты

И так далее

В общем, это такая рабочая лошадка без особенных красот, но с богатым функционалом.

Разработаны версии и для iPhone, и для iPad.

https://itunes.apple.com/ca/app/trakopolis/id791518889?mt=8