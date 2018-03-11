Мобильное iOS-приложение Trakopolis

Добавлена
6 лет назад
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Приложение предназначено для использования всех возможностей облачной диспетчерской системы Trakopolis в вашем смартфоне. Система собирает данные с различных сенсоров (GPS, датчики температуры, газа, сенсоры автомобильного двигателя и так далее), установленных в интересующем вас объекте, которым может быть всё что угодно от нефтяной вышки или тягача до одинокого лесника где-то в дебрях канадских лесов. Собранные данные система отправляет по мобильным каналам связи и, в дальнейшем, позволяет анализировать с помощью веб-интерфейса.

Что же может мобильная версия?

  • Заходить в аккаунт или регистрировать новый
  • Отображать объекты на карте
  • Вести списки объектов и объединять их в группы
  • Вести гибкий поиск объектов
  • Привязывать к объектам всплывающие сообщения
  • Подключаться к сенсорам
  • Отображать данные сенсоров на экране как в числовом, так и в графическом виде
  • Вести учёт различного рода событий
  • Вести деловую переписку в корпоративном чате
  • Вести учет рабочего времени водителя и/или рабочего
  • Проводить проверку транспортного средства согласно канадским транспортным законам и создавать отчёты
  • И так далее
В общем, это такая рабочая лошадка без особенных красот, но с богатым функционалом.

Разработаны версии и для iPhone, и для iPad.

https://itunes.apple.com/ca/app/trakopolis/id791518889?mt=8