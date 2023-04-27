Веб-дизайн, технический дизайн и matte painting

Веб-дизайном занимаюсь с 2003 года.

С 2007 до 2018 года работал в студии http://uhdesign.com.ua харьковской компании "Украинский хостинг" (http://UH.ua). Также сотрудничал с харьковской студией Screen Interactive (www.screen.ua) и канадской технологической компанией Trakopolis (www.trakopoliscorp.com). Именно для этих контор сделаны 99% работ в моём портфолио.