Валерий Медведев valery-medvedvalery-medved
45 летРоссия/Кострома
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Веб-дизайн, технический дизайн и matte painting
Веб-дизайном занимаюсь с 2003 года.
С 2007 до 2018 года работал в студии http://uhdesign.com.ua харьковской компании "Украинский хостинг" (http://UH.ua). Также сотрудничал с харьковской студией Screen Interactive (www.screen.ua) и канадской технологической компанией Trakopolis (www.trakopoliscorp.com). Именно для этих контор сделаны 99% работ в моём портфолио.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Хайтек (2018)162 просмотра
- Интерфейс PowerDashboard (2016)177 просмотров
- Мобильное iOS-приложение Trakopolis174 просмотра
- Полиграфия для компании «НГЦ» (2003-2008)162 просмотра
- Простая заставка для роликов компании screen.ua152 просмотра
- Видеобаннеры для хостинговой компании155 просмотров
- Проект мобильного приложения CheckIt154 просмотра
- Веб-интерфейсы диспетчерской системы Trakopolis142 просмотра
- Канадская компания Trakopolis IoT Corp (2016)150 просмотров
- Абстракции (2008)160 просмотров
- Флэтовая графика для некоторых проектов UH.ua122 просмотра
- Склеивание панорамы для слайда139 просмотров