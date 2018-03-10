Канадская компания Trakopolis IoT Corp (2016)

Компания занимается разработкой диспетчерской системы, основанной на спутниковых сенсорах с передачей данных по мобильным/спутниковым каналам связи в единый центр. Пользователи системы могут как наблюдать положение своих грузовиков/экскаваторов/отдельных людей в реальном режиме времени, так и проводить анализ уже накопленных данных, получая всякую полезную статистику типа количества пройденных километров, потребленного бензина, общей эффективности работы и так далее.

Ранее компания называлась Can Telematics (http://www.cantelematics.com/), но в 2016 году вышла на IPO, сменив название в честь своего главного продукта — диспетчерской системы Trakopolis и стала называться Trakopolis Internet of Things Corporation. В честь этого события был сделан новый сайт, который лежит тут

https://www.trakopoliscorp.com/