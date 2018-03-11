Веб-интерфейсы диспетчерской системы Trakopolis

Trakopolis (да, да Trako-, так в оригинале) — это диспетчерская система, разрабатываемая канадской компанией Trakopolis IoT Corp (бывшая компнаия Can Telematics). Мне довелось поучаствовать в создании интерфейсов к ней, начиная с 2012 года.

В июне 2014 было принято решение о редизайне, который доверили мне. Были разработаны шаблоны основной страницы, шаблоны аналитики, фильтров, куча попапов, иконки, баннеры для разделов и так далее и тому подобное. Кое-что из разработанного можно увидеть на картинке-презентации.

https://www.trakopoliscorp.com/technology/technology-solutions/