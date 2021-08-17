Интернет магазин - визитка магазина автозапчастей.

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Сайт создавался для интернет магазина на ВордПресс - плагин Вукоммерс, в необычной для выдачи товаров форме. На главной странице каждая категория выводится в своём стиле и оформлении. Данное решение идеально подходит для интернет магазинов с небольшим ассортиментом товаров. Весь стиль был сделан в стандартном американском минимал-лендинге стиле. Получилось некий интернет магазин - визитка компании в одном сайте.
Ссылка на сайт - https://kamzp.ru/