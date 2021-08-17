Конструктор пиццы - маг. фасфуда -программирование

Добавлена
2 года назад
88 просмотров
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Интернет магазин - фастфуда и пиццы разработан на плагине-платформе Вукоммерс (WordPress). Содержит написанные мною плагины для выбора адресов, зоны доставки, кастумные виды доставки, конструктор по добавлению доп. начинки в пиццу и много другого необходимого заказчику функционала. Изменение количества товара происходит через индивидуально написанные Ajax запросы.

Ссылка на сайт - https://pizza-hat.com