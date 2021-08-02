IQUMI — Digital-агенство интернет-рекламы

Добавлена
2 года назад
44 просмотра
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ЗАДАЧА

Разработать сайт-портфолио для Диджитал-агенства интренет-рекламы

РЕШЕНИЕ:

Разработан сайт в минималистичном стиле под дальнеййшее наполнение.

Поле проведение анализа конкурентов, выделены основные моменты агентсва:

  • Предоставляемые услуги
  • Решение проблем клиента
  • Порядок работы
  • Кейсы работ
  • И отзывы клиентов о сотрудничестве
Сылка на сайт:

https://iqumi.ru/