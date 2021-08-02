IQUMI — Digital-агенство интернет-рекламы

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ЗАДАЧА
Разработать сайт-портфолио для Диджитал-агенства интренет-рекламы
РЕШЕНИЕ:
Разработан сайт в минималистичном стиле под дальнеййшее наполнение.
Поле проведение анализа конкурентов, выделены основные моменты агентсва:
- Предоставляемые услуги
- Решение проблем клиента
- Порядок работы
- Кейсы работ
- И отзывы клиентов о сотрудничестве