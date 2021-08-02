KIDSTART — Детская Бизнесс Школа

Добавлена
2 года назад
46 просмотров
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ЗАДАЧА

Разработать редизайн и выполнить верстку много страничного сайта сайт на Платформе Тильда для образовательной сферы.

ПРОБЛЕМЫ

В ходе анализа дизайна старой версии сайта выявлено ряд ошибок и проблем:

  • отсутствие единого дизайн-стиля
  • сложный устаревший дизайн
  • запутанная и неудобная навигация по сайту
  • большое количество сложного текстового контента
  • большинство контента реализовано изображения — проблемы с SEO
ВЫПОЛНЕНО

  • Проведен конкурентный анализ
  • Составлена новая карта сайта
  • Разработан кликабельный прототип сайта
  • Разработана дидизайн концепция сайта на все типовые старницы
  • Выполнена верстка сайта с мобильной адаптацией
РЕШЕНИЯ

  • Разработал легкий и понятный сайт в соответствии с корпоративным стилем
  • Улучшена навигация сайта через меню
  • Смысловые блоки страниц логично структурированы подводя пользователя оставить заявку
  • упрощение текста
Полная разработка дизайна сайта с версткой на Тильда около 30 дней рабочих дней.

Ссылка на проект:

https://kidstart.school/