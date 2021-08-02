KIDSTART — Детская Бизнесс Школа

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА
Разработать редизайн и выполнить верстку много страничного сайта сайт на Платформе Тильда для образовательной сферы.
ПРОБЛЕМЫ
В ходе анализа дизайна старой версии сайта выявлено ряд ошибок и проблем:
- отсутствие единого дизайн-стиля
- сложный устаревший дизайн
- запутанная и неудобная навигация по сайту
- большое количество сложного текстового контента
- большинство контента реализовано изображения — проблемы с SEO
- Проведен конкурентный анализ
- Составлена новая карта сайта
- Разработан кликабельный прототип сайта
- Разработана дидизайн концепция сайта на все типовые старницы
- Выполнена верстка сайта с мобильной адаптацией
- Разработал легкий и понятный сайт в соответствии с корпоративным стилем
- Улучшена навигация сайта через меню
- Смысловые блоки страниц логично структурированы подводя пользователя оставить заявку
- упрощение текста
Ссылка на проект: