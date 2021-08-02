KIDSTART — Детская Бизнесс Школа

ЗАДАЧА

Разработать редизайн и выполнить верстку много страничного сайта сайт на Платформе Тильда для образовательной сферы.

ПРОБЛЕМЫ

В ходе анализа дизайна старой версии сайта выявлено ряд ошибок и проблем:

отсутствие единого дизайн-стиля

сложный устаревший дизайн

запутанная и неудобная навигация по сайту

большое количество сложного текстового контента

большинство контента реализовано изображения — проблемы с SEO

Проведен конкурентный анализ

Составлена новая карта сайта

Разработан кликабельный прототип сайта

Разработана дидизайн концепция сайта на все типовые старницы

Выполнена верстка сайта с мобильной адаптацией

Разработал легкий и понятный сайт в соответствии с корпоративным стилем

Улучшена навигация сайта через меню

Смысловые блоки страниц логично структурированы подводя пользователя оставить заявку

упрощение текста

Полная разработка дизайна сайта с версткой на Тильда около 30 дней рабочих дней.

Ссылка на проект:

https://kidstart.school/