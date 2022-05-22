Корпоративный сайт IT / Devops

Дизайн веб-сайта для B2B-компании, состоящей из профессионалов DevOps. За более чем 10 лет веб-сайт компании устарел и не отвечал потребностям компании и пользователей. Плохой UX не позволял клиенту точно понять, как компания предоставляет свои услуги, а также клиент не мог понять всех преимуществ сотрудничества с компанией. Плохой пользовательский интерфейс не располагал клиента к себе и абсолютно не вызывал никаких эмоций. У компании и сайта не было собственного лица, это не внушало доверия.

Именно эти проблемы я и хотела решить с помощью тотального редизайна сайта и ребрендинга компании. Работа с мониторингом этой ниши на рынке, изучение пользователей и клиента помогли мне полностью переосмыслить компанию и ее цели. Я РАЗРАБОТАЛА совершенно новое видение сайта профессионалов DevOps.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО?

1) Дизайн UX/UI

2) улучшен логотип

3) добавлен новый фирменный цвет

4) создан фирменный персонаж