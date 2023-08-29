Креативный лонгрид о развитии бренда "Барби"

Дизайн проекта основан на использовании ярких цветов и графических элементов, таких как текстуры и коллажирование. Типографика также играет важную роль, используя различные шрифты и стили для подчеркивания ключевых моментов в истории бренда. В целом, кейс на Behance посвящен не только истории развития бренда Барби, но и демонстрирует тенденции в дизайне, которые позволяют создавать яркие и запоминающиеся проекты.