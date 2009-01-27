Лаборатория Интерьерного Дизайна

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Вы затеяли ремонт!

И наверняка у Вас уже имеется примерный план действий. Но раз Вы оказались на нашем сайте, могу предположить, что вопрос, который Вас сейчас беспокоит: «Взяться за это нелегкое дело самому, или доверить заботу о своем жилище профессионалу?».

На первый взгляд вопрос достаточно прост. Например, Вы можете размышлять так: «Зачем же мне платить деньги за то, что я могу сделать сам. Ведь не велика сложность – пришел в магазин, выбрал обойчики, ну на крайний случай можно посоветоваться с консультантом. Вот и все дела, что сложного?». Однако, при таком подходе максимум, что измениться в Вашем доме это цвет стен и форма светильников. А стоит ли тратить свои силы и средства, чтобы в итоге получить так мало... Ведь затевая такое мероприятие как ремонт, Вы наверняка хотите не только поменять цвет помещений, но и добиться наибольшего комфорта, ведь не секрет, что в условиях большого города очень сложно найти место, где можно по настоящему отвлечься от сумасшедшего ритма мегаполиса, не этого ли нам всем хочется после тяжелого трудового дня. Так пусть таким местом станет для Вас Ваш дом. А чтобы превратить его в райский островок, Вам и нужна помощь профессионала.