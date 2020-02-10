Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЧТОТАКОЕ LANDING PAGE
Этонебольшой сайт на одну или несколько страничек, основная цель которого -
продажа товара или услуги.
Чащевсего Landing используется в паре с рекламой, будучи последним эффективным
стимулом к совершению покупки.
Большинствокомпаний используют в своей маркетинговой активности более чем 1 подобный сайт,
независимо от того работают они в B2B или B2C сфере.
ЗАЧЕМНУЖЕН LANDING PAGE
✔Увеличение количества продаж
✔Мощный стимул к совершению покупки
✔Рост конверсии на 10-15% в сравнении с обычным сайтом
✔Увеличение эффективности трафиковой рекламы
✔Возможность собирать более целевые лиды
✔Удешевление стоимости лида и конечного клиента
✔Увеличение среднего чека, путём добавления сопутствующих товаров
КАКВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНЫЙ LANDING PAGE
✔ Привлекательныйдизайн
✔1 Landing Page - 1 товар или услуга
✔Продающий текст
✔Цепляющий заголовок
✔Акцент на преимуществах товара
✔Легкая для заполнения форма обратной связи
✔Наличие уникального акционного предложения
✔Красочное графическое наполнение
✔Наличие Видео-роликов с подробным описанием товара или услуги
ПОЧЕМУ МЫ?
✔Создадим привлекательный дизайн, напишем лаконичные продающие тексты
✔Ведя рекламу, мы анализируем целевую аудиторию и создаём Landing исходя из
ожиданий потенциальных клиентов
✔Выполним работу в течение 4 дней и точно в строк
✔При заказе у нас рекламных услуг скидка на разработку Landing до 50%
✔Мы знаем как продавать и делаем это эффективно с помощью рекламы и
профессиональных Landing Pages