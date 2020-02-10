ЧТОТАКОЕ LANDING PAGE

Этонебольшой сайт на одну или несколько страничек, основная цель которого -

продажа товара или услуги.

Чащевсего Landing используется в паре с рекламой, будучи последним эффективным

стимулом к совершению покупки.

Большинствокомпаний используют в своей маркетинговой активности более чем 1 подобный сайт,

независимо от того работают они в B2B или B2C сфере.

ЗАЧЕМНУЖЕН LANDING PAGE

✔Увеличение количества продаж

✔Мощный стимул к совершению покупки

✔Рост конверсии на 10-15% в сравнении с обычным сайтом

✔Увеличение эффективности трафиковой рекламы

✔Возможность собирать более целевые лиды

✔Удешевление стоимости лида и конечного клиента

✔Увеличение среднего чека, путём добавления сопутствующих товаров

КАКВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНЫЙ LANDING PAGE

✔ Привлекательныйдизайн

✔1 Landing Page - 1 товар или услуга

✔Продающий текст

✔Цепляющий заголовок

✔Акцент на преимуществах товара

✔Легкая для заполнения форма обратной связи

✔Наличие уникального акционного предложения

✔Красочное графическое наполнение

✔Наличие Видео-роликов с подробным описанием товара или услуги

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ПОЧЕМУ МЫ?

✔Создадим привлекательный дизайн, напишем лаконичные продающие тексты

✔Ведя рекламу, мы анализируем целевую аудиторию и создаём Landing исходя из

ожиданий потенциальных клиентов

✔Выполним работу в течение 4 дней и точно в строк

✔При заказе у нас рекламных услуг скидка на разработку Landing до 50%

✔Мы знаем как продавать и делаем это эффективно с помощью рекламы и

профессиональных Landing Pages