Landing page | Digital Agency

Дизайн Landing page за 2 дня, для Digital agency 🚀

Задача: сделать дизайн сайта за 2 дня.

Обратилась ко мне агенства для редизайна их сайта. Мы обговорили все детали, они мне скинули всю информацию и я приступил к работе.

Я сделал 2 варианта главного экрана, один им не понравился мы остановились на втором, им очень понравилось🔥

Дальше я приступил к отрисовке блоков, после того как я доделал, дал на одобрение, им все зашло. Я сделал адаптив под моб.версию и попросили ещё сделать для планшета.

Работа сделана:

Figma

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