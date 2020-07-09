Landing page для мануального терапевта

Для Романа нужно было разработать landing page для привлечения новых клиентов. Сайт у него был, но совершенно не выполнял свою функцию.

На сайте необходимо было представить уникальную методику терапевта, подчеркнуть мягкий и щадящий подход специалиста и его большой опыт. Также для наглядного представления методики была разработана инфографика.

Цветовая схема была выбрана светлая, цвета: белый, темно-синий и мятный. Что подчеркивает надежность терапевта и экологичность его подхода.

Выполненные работы:

-Анализ целевой аудитории, ниши и конкурентов

-Прототипирование: разработка продающей структуры и написание продающих текстов

-Дизайн, адаптированный под все виды мобильных устройств