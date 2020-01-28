Landing page Nike

Заданием было разработать дизайн сайта, с возможностью предоставить пользователям возможность просмотреть новые коллекции обуви всеми знаменитой компании Nike. Стояла задача избавиться от примитивности, сделать что-то необычное и в тоже время сдержанное, чтобы подходило по стилю компании. Заказчик остался доволен результатом.