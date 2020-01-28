Сайт для компании YAMAGUCHI

Компания занимается изготовлением и продажей электрических вибрационных массажёров для глаз. Разработал дизайн с возможностью в одной странице предоставить всё информацию для конечного потребителя. Дизайн был наполнен различными геометрическими фигурами, которые сделали дизайн более красивым, более наполненным, более живым! Заказчик внёс несколько правок и остался доволен сотрудничеством.