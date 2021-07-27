Landing-page установки видеонаблюдения

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Создать дизайн мультилендинга для установка видеонаблюдения без Технического задания.
За 5 дней реализовано:
- Прототипирование, включая анализ конкурентов и целевой аудитории, карту сайта, визуальную прорисовку прототипов каждого блока, zoom-call по согласованию прототипа
- Дизайн макета, включая анализ дизайна сайтов конкурентов, подбор референсов, предоставление мудбордов, генерацию цветового, фирменного и текстового стилей, zoom-call по согласованию концепта, отрисовку макета, правки, zoom-call по согласованию дизайна, подготовку макета к верстке
- Адаптив дизайна под все устройства, включая планшетную версию (вертикально 1000 px, горизонтально 768 px) и мобильную версию (вертикально 480 px, горизонтально 320 px)