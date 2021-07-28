Многостраничный сайт DeFiGames

Задача: Заказчику было важно отстраниться от конкурентов и сделать биржу криптовалют, не похожую на все остальные сайты

За 5 дней реализовано:

Прототипирование, включая карту сайта, визуальную прорисовку прототипов каждого блока, zoom-call по согласованию прототипа