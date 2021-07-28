Многостраничный сайт DeFiGames

Добавлена
2 года назад
168 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: Заказчику было важно отстраниться от конкурентов и сделать биржу криптовалют, не похожую на все остальные сайты

За 5 дней реализовано:

  • Прототипирование, включая карту сайта, визуальную прорисовку прототипов каждого блока, zoom-call по согласованию прототипа
  • Дизайн макета, включая подбор референсов, генерацию цветового, фирменного и текстового стилей, zoom-call по согласованию концепта, отрисовку макета, правки, zoom-call по согласованию дизайна, подготовку макета к верстке
  • Адаптив дизайна под мобильные устройства (320 px)