Редизайн сайта

Добавлена
2 года назад
91 просмотр
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Задача: Заказчику необходимо было сделать редизайн сайта, учитывая новые особенности бизнеса

За 10 дней реализовано:

  • Согласование новой структуры сайта, обсуждение ключевых моментов бизнеса, улучшение структуры
  • Дизайн макета, включая подбор референсов, генерацию цветового, фирменного и текстового стилей, zoom-call по согласованию концепта, отрисовку макета, правки, zoom-call по согласованию дизайна, подготовку макета к верстке
  • Дизайн внутренних страниц сайта на основании согласованной главной страницы
  • Адаптив дизайна под все устройства (1000px, 768px, 480px, 320 px)