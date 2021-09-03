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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Заказчику необходимо было сделать редизайн сайта, учитывая новые особенности бизнеса
За 10 дней реализовано:
- Согласование новой структуры сайта, обсуждение ключевых моментов бизнеса, улучшение структуры
- Дизайн макета, включая подбор референсов, генерацию цветового, фирменного и текстового стилей, zoom-call по согласованию концепта, отрисовку макета, правки, zoom-call по согласованию дизайна, подготовку макета к верстке
- Дизайн внутренних страниц сайта на основании согласованной главной страницы
- Адаптив дизайна под все устройства (1000px, 768px, 480px, 320 px)