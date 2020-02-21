Лендинг систем крепления Венти Light

Добавлена
4 года назад
79 просмотров
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  • полностью реализован на zero blocks
  • пошаговая анимация
  • скрипт для модифицированного слайдера
  • пользовательский калькулятор
Реализован на Tilda Publishing

Срок разработки: 6 дней