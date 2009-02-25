Магазин одежды

Условия ре-дизайна от заказчика и, собсна, он сам ))

«Хотелось бы доработать дизайн, внести незначительные изменения ( шрифт, цвета, иконки, доп. скрипты, эффекты). Все то, что могло бы привнести изюминку сайту. Приветствуется креативность.»

Постарался сделать максимально удобными менюхи +простыми для программинга. К тому же в условиях не было сказано, можно ли изменять положения элементов, поэтому прямо придерживался первоначального макета.