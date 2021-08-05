msgs.® это сервис, призванный упростить жизнь и рабочий процесс для всех категорий предприятий. Сервис объединяет в себе все популярные мессенджеры и средства связи, тем самым значительно упрощая коммуникацию, ведь теперь достаточно зайти в одно приложение и ответить всем кто написал, в любой из социальных сетей компании. Также с помощью приложения вы можете легко отслеживать наличие новых сообщений во всех прикрепленных к нему мессенджерах, что избавляет от необходимости каждый раз открывать все мессенджеры, постоянно проверять их на наличие сообщений, чтобы давать своевременный ответ. Для проекта был разработан нейминг, дизайн логотипа, стратегия бренда, брендинг, гайдлайны, дизайн приложений для iOS и Android, десктопная версия для Windows, дизайн целевой страницы с адаптивной версией.