Вы нашли того, кого искали. Попробуйте - не ошибетесь :)

Привет, я Senior UX / UI и графический дизайнер из Украины.

✅Моя основная специализация - сочный и креативный промо-дизайн сайтов и приложений, который будет интересен пользователям и дизайнерам.

✅Моя основная цель - создавать лучший продукт для людей. В свои работы я вкладываю лучшие идеи, насколько это возможно. Я могу долго работать, чтобы добиться лучшего результата - на первом месте крутой и качественный дизайн.

Достижения:

 20+ международных наград в области дизайна

 Золотая награда "The Very Best Of" за лучший дизайн сайта 2021

💪 7+ лет в рабочем дизайне и с 2007 года в основном

💪 30+ Созданных логотипов, брендинга и айдентики

💪 150+ веб-сайтов и мобильных приложений

 Руководитель отдела дизайна в Digital Agency

 Член жюри Awwwards

 Член жюри в Дизайн-школе

 Третье призовое место в «2Hours Design Battle»

---------

Инструменты:

• Adobe Photoshop

• Adobe After Effects

• Adobe Illustrator

• Adobe Premiere

• Figma

• Invision

---------

✅ Защищаю свои идеи и аргументирую свое решение объективным качеством проекта. Если вы предложите хорошую идею - я ее Внедрю!

✅ Не стесняйтесь обращаться:)