Привет, я Senior UX / UI и графический дизайнер из Украины.
✅Моя основная специализация - сочный и креативный промо-дизайн сайтов и приложений, который будет интересен пользователям и дизайнерам.
✅Моя основная цель - создавать лучший продукт для людей. В свои работы я вкладываю лучшие идеи, насколько это возможно. Я могу долго работать, чтобы добиться лучшего результата - на первом месте крутой и качественный дизайн.
Достижения:
20+ международных наград в области дизайна
Золотая награда "The Very Best Of" за лучший дизайн сайта 2021
💪 7+ лет в рабочем дизайне и с 2007 года в основном
💪 30+ Созданных логотипов, брендинга и айдентики
💪 150+ веб-сайтов и мобильных приложений
Руководитель отдела дизайна в Digital Agency
Член жюри Awwwards
Член жюри в Дизайн-школе
Третье призовое место в «2Hours Design Battle»
---------
Инструменты:
• Adobe Photoshop
• Adobe After Effects
• Adobe Illustrator
• Adobe Premiere
• Figma
• Invision
---------
✅ Защищаю свои идеи и аргументирую свое решение объективным качеством проекта. Если вы предложите хорошую идею - я ее Внедрю!
✅ Не стесняйтесь обращаться:)
Портфолио
- Msgs.®44 просмотра
- Hd monster166 просмотров
- Sheehan&co183 просмотра
- Hoomer Website163 просмотра
- Aunited - United states history. Web-site546 просмотров
- Smart home application170 просмотров
- Speyt - Personal Identity327 просмотров
- BananazZ Studio Branding1030 просмотров
- Дизайн для Веб-дизайн студии :D (JuicyArt)854 просмотра
- Дизайн свадебного сайта297 просмотров
- WebSite (Personal) • NofAll Music483 просмотра
- Иллюстрация для :Codica207 просмотров