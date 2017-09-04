Speyt

Олег Speyt

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Привет, я Senior UX / UI и графический дизайнер из Украины.

✅Моя основная специализация - сочный и креативный промо-дизайн сайтов и приложений, который будет интересен пользователям и дизайнерам.

✅Моя основная цель - создавать лучший продукт для людей. В свои работы я вкладываю лучшие идеи, насколько это возможно. Я могу долго работать, чтобы добиться лучшего результата - на первом месте крутой и качественный дизайн.

Достижения:

 20+ международных наград в области дизайна

 Золотая награда "The Very Best Of" за лучший дизайн сайта 2021

💪 7+ лет в рабочем дизайне и с 2007 года в основном

💪 30+ Созданных логотипов, брендинга и айдентики

💪 150+ веб-сайтов и мобильных приложений

 Руководитель отдела дизайна в Digital Agency

 Член жюри Awwwards

 Член жюри в Дизайн-школе

 Третье призовое место в «2Hours Design Battle»

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Инструменты:

• Adobe Photoshop

• Adobe After Effects

• Adobe Illustrator

• Adobe Premiere

• Figma

• Invision

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✅ Защищаю свои идеи и аргументирую свое решение объективным качеством проекта. Если вы предложите хорошую идею - я ее Внедрю!

✅ Не стесняйтесь обращаться:)

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Отзывы заказчиков

mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа сети автошкол
Мои рекомендации и поздравления с безоговорочной победой в конкурсе на лучший логотип для нашей группы компаний. С логотипом он попал точно в цель, логотип получился очень качественный, удачно будет работать на вывесках, полиграфии. Огромное спасибо! Мы очень довольны. Обязательно будем обращаться еще!
Очень хороший заказчик, принял конкурсную работу не дожидаясь конца конкурса. Оплата своевременная, ТЗ было посталвлено чётко. Спасибо за сотрудничество, обращайтесь еще! Только положительные эмоции.
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