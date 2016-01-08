Оптовая продажа детской одежды. Landing Page

Лендинг для оптового магазина детской одежды. Выполнен для одного из постоянных клиентов, поэтому работалось легко и не принужденно. Один из тех случаев, кода уже при первом тестировании, когда еще и компредложения толком не было, начали поступать заказы. Заказчик доволен, мгновенная монетизация. Отзыв заказчика: "Короче я доволен, тебе респект. С тобой клево работать, драйвово и на результат." Уже работаем над следующим проектом.

Бюджет проекта 100 долл.

Срок выполнения 3 дня.