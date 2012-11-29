Продам - блоговая тема

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Уникальный дизайн главной страницы сайта на блоговую тему. Подойдет как для вебмастера так и для креативного блогера.
Возможна доработка внутренней за небольшую плату. Пишите!
Преимущества:
1. Соц кнопки вверху сайта - даст вам хороший поток трафика. Очень заметны, читатели не скупятса нажать когда у вас хорошой контент.
2. Аккуратное макет сайта который легко верстается - верстальщик будет рад!
3. Голубые и серые тона не режут глаз читателя - одим словом блог приятен и к нему всегда будут рады вернутся снова.
Цена: 1580wmr.
Пишите: [email protected]