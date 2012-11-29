Продам - блоговая тема

Уникальный дизайн главной страницы сайта на блоговую тему. Подойдет как для вебмастера так и для креативного блогера.

Возможна доработка внутренней за небольшую плату. Пишите!

Преимущества:

1. Соц кнопки вверху сайта - даст вам хороший поток трафика. Очень заметны, читатели не скупятса нажать когда у вас хорошой контент.

2. Аккуратное макет сайта который легко верстается - верстальщик будет рад!

3. Голубые и серые тона не режут глаз читателя - одим словом блог приятен и к нему всегда будут рады вернутся снова.

Цена: 1580wmr.

Пишите: [email protected]