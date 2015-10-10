Дизайн сайтов — Быстро. Качественно. Недорого.

Приветствую, меня зовут Станислав.

Я предлагаю услуги по разработке продающего дизайна сайта(landing page) и современных логотипов. Дизайн – это то что видит ваш клиент. И именно он подталкивает потенциального покупателя сделать покупку именно у вас.

Мои Услуги

— Дизайн сайтов [ Интернет-магазины | Продающие (Landing pages) | Блоги/Порталы | Форумы ]

— Логотипы [ Символические | Текстовые | Буквенно-цифровые | Комбинированный тип ]

Контактные данные

Email: [email protected]

ICQ: 458199362

Skype: Starkexe