Дизайн сайтов — Быстро. Качественно. Недорого.
Приветствую, меня зовут Станислав.
Я предлагаю услуги по разработке продающего дизайна сайта(landing page) и современных логотипов. Дизайн – это то что видит ваш клиент. И именно он подталкивает потенциального покупателя сделать покупку именно у вас.
Мои Услуги
— Дизайн сайтов [ Интернет-магазины | Продающие (Landing pages) | Блоги/Порталы | Форумы ]
— Логотипы [ Символические | Текстовые | Буквенно-цифровые | Комбинированный тип ]
Контактные данные
Email: [email protected]
ICQ: 458199362
Skype: Starkexe
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Портфолио
- Лого122 просмотра
- Лого113 просмотров
- AIRNET лого124 просмотра
- Логотип для конкурса120 просмотров
- Лого на СЕО тему115 просмотров
- Дизайн интернет магазина [конкурс]140 просмотров
- Юридический дизайн сайта154 просмотра
- Дизайн авто-сервиса129 просмотров
- Дизайн блога117 просмотров
- Прекрасный дизайн сайта по прекрасной цене144 просмотра
- Дизайн новостного приложения123 просмотра
- Продам - блоговая тема152 просмотра
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