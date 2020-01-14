Сайт для авторского тура Казкове Різдво у Львові

Лендинг создавался для авторского тура. Для его создания я использовала программу Figma некоторые картинки корректировала с помощью Photoshop и Lightroom, также использовала приложение для мобильной обработки PixArt, конкретно функцию создания стикера. У лендинга 7 секций, включая шапку, форму для заполнения и футер данных включительно. и детально расписанная программа тура