Сайт для авторского тура Казкове Різдво у Львові

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Лендинг создавался для авторского тура. Для его создания я использовала программу Figma некоторые картинки корректировала с помощью Photoshop и Lightroom, также использовала приложение для мобильной обработки PixArt, конкретно функцию создания стикера. У лендинга 7 секций, включая шапку, форму для заполнения и футер данных включительно. и детально расписанная программа тура