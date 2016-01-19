Сайт для утилизационной компании

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан дизайн сайта для утилизационной компании "ЭКОПРОМ".
Совместно с заказчиком был подобран наилучший вариант размещения информации.
Текста на слайдах минимум - основной упор сделан на простоту восприятия.
В фотошопе специально аккуратно сортирую файл по папкам, чтоб в случае необходимой корректировки можно было быстро найти нужный блок.