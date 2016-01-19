Сайт для утилизационной компании

Добавлена
8 лет назад
160 просмотров
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Разработан дизайн сайта для утилизационной компании "ЭКОПРОМ". 

Совместно с заказчиком был подобран наилучший вариант размещения информации. 

Текста на слайдах минимум - основной упор сделан на простоту восприятия.

В фотошопе специально аккуратно сортирую файл по папкам, чтоб в случае необходимой корректировки можно было быстро найти нужный блок.