Сайт-визитка нотариуса

Задача: создать сайт-визитку для сертифицированного юриста-нотариуса, работающего как индивидуальный предприниматель в Москве.

После первичной работы с имеющейся информацией, пожеланиями клиента были разработаны 3 варианта-концепции главного экрана (они доступны для просмотра в прикрепленных изображениях)

Впоследствии, был выбран вариант с темно-коричневой и бежевой палитрой, он показался наиболее уверенным по настроению. Были окончательно выбраны шрифты для проекта. С этой концепцией и была продолжена работа.

Был создан основной экран, экран с сертификатами, продуманы экраны после регистрации на консультацию и экраны с описанием конкретной услуги для компьютерной версии. Затем подготовлена адаптация для мобильной версии, в которой был добавлен отдельный экран для перечня услуг и цен. (Также представлены в прикрепленных изображениях)

После проект был окончательно одобрен у заказчика. Текст заказчик решил позже подобрать самостоятельно, при сдаче требовалось именно дизайн-решение.

Проект был оформлен в виде кейса, его можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/gallery/100676005/landing-page-for-a-lawyer