Стоматологическая клиника «Интек»

При работе с заказчиком была определена цель сайта:

Запись на прием, продажа дополнительных услуг,

направление трафика на подписку в социальные

сети для получения комментариев для увеличения

лояльности будущих клиентов

При исследовании конкурентов были приняты следующие решения относительно сайта

1.Минимум контента. Только самое основное

2.Сделать достаточно заметные формы

3.Использовать спокойные цвета

4.Короткий лендинг, так как основная цель

клиента максимальная скорость получения

медицинской помощи